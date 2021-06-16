Zarlar, Çakırlı anısına atılacak

İskele’de Hüseyin Merthan Çakırlı anısına Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü lokalinde düzenlenecek tavla turnuvasına kayıtlar başladı

İskele Belediyesi ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anısına Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü lokalinde 19-20 Haziran tarihleri arasında tavla turnuvası düzenliyor.

1.Hüseyin Merthan Çakırlı Tavla Turnuvası için kayıtlar başlarken, 7-19 Haziran tarihleri arasında turnuvaya kayıtlar yapılacak. Tavla turnuvası 19 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’de çekilecek kura sonucunda eşleşmeler belirlenecek.

Birçok önemli sponsorun katkı koyacağı turnuvaya kadınları teşvik etmek için iyi kadın ödülü verilecek. 1.Hüseyin Merthan Çakırlı Tavla Turnuvasına yoğun katılım olması bekleniyor.

2 gün sürecek olan 1.Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvası 5 tur üzerinden oynanarak, çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Yarı final maçları sonunda finale yükselenler belirleneceği tavla turnuvası 20 Haziran Pazar akşamı saat 20:00 de oynanacak olan final maçı ile sonuçlanacak.

Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvasında şampiyonluk ödülleri kupa ve madalyalar, en iyi kadın ödülü, 1.500 TL, ikinci 1.000 TL, üçüncü 500 TL, dördüncü 250 TL toplamda 3.250 TL ödül verilecek.

Hüseyin Mertsan Çakırlı tavla turnuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara kupa ve para ödüllerini İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı RifatBerkel ve yönetim merhum Hüseyin Merthan Çakırlı ailesi tarafından verilecek.

