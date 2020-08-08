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Zarlar Ada anısına atıldı

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Eski hakemlerden Murat Gökçe'nin merhum oğlu Ada Gökçe anısına düzenlenen tavla turnuvasının birincisi Ulaş Solakay oldu

Zarlar Ada anısına atıldı
KKTC Beşiktaşlılar Derneği, eski hakemlerden Murat Gökçe'nin merhum oğlu Ada Gökçe anısına tavla turnuvasındadüzenledi. Turnavanın birincisi UlaşSolakay oldu.
KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin yönetim kurulu üyeleri de “Spor dostluk kardeşliktir.”felsefesiyle KKTC Beşiktaşlılar Derneği tarafından Fenerbahçeli Murat Gökçe'nin merhum oğlu Ada Gökçe anısına düzenlenen tavla turnuvasında derneği temsilen katıldılar.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar yaptığı açıklamada acının renginin olmadığını, sporun saha içinde ezeli bir rekabet dışında ise dostluk ve kardeşlikten ibaret olması gerektiğini bir kez daha anladıklarını belirtti.
Özdamar, misafirperverlikleri için başta Dernek Başkanı Mustafa Taş'a ve yönetim kuruluna, etkinliğe katılarak renk katan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı tüm arkadaşlara teşekkürlerini sundu.
 
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