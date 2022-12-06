Yüzücülerimiz Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finali'nde yarışacak

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 9-11 Aralık 2022 tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finali'nde ülkemizi 6 yüzücümüz temsil edecek.
Kuzey Kıbrıs Su sporları Federasyonu temsil etmeye hak kazanan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.
Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finali'ne katılacak sporcu, antrenör ve yönetciler şu isimlerden oluştu:
Sporcular
Akman Tüzünkan
Erten Kasımoğlu
İsmail Çetin
Aynur Mazhar
Özkan Mazhar
Deniz Dağdelen
Antrenörler
Cem Dağdelen
Emine Mehmetalioğulları
Avni Cankurt
Yönetici
Nevzat Dalyan
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