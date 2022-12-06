Yüzücülerimiz Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finali'nde yarışacak

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 9-11 Aralık 2022 tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finali'nde ülkemizi 6 yüzücümüz temsil edecek.

Kuzey Kıbrıs Su sporları Federasyonu temsil etmeye hak kazanan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finali'ne katılacak sporcu, antrenör ve yönetciler şu isimlerden oluştu:

Sporcular

Akman Tüzünkan

Erten Kasımoğlu

İsmail Çetin

Aynur Mazhar

Özkan Mazhar

Deniz Dağdelen

Antrenörler

Cem Dağdelen

Emine Mehmetalioğulları

Avni Cankurt

Yönetici

Nevzat Dalyan

