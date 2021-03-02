Yüzücülerden sert tepki

Yüzücülerimiz antrenman yapamamaktan dolayı isyan etmeye başladılar. Gelecek vaat eden yüzücülerden Deniz Bender’in babası Hayri Bender, Su Sporları Federasyonu ve Spor Dairesine sert eleştirilerde bulundu

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle yaklaşık 1 yıldır düzenli antrenman yapamayan yüzücülerimiz, büyük performans kayıpları yaşadılar.

Türkiye’deki yarışlarda elde ettikleri başarılarla da dikkat çeken birçok yüzücü elde ettikleri derecelerin çok gerisine düşerken, antrenman yapamamaktan dolayı isyan etmeye başladılar. Gelecek vaat eden yüzücülerden Deniz Bender’in babası Hayri Bender de isyan edenler arasında yer aldı.

Hayri Bender yaptığı paylaşımla Su Sporları Federasyonu ve Spor Dairesini eleştirirken, “Umursuz bir federasyon, sorumsuz bir Spor Dairesi ve boşa giden emekler, hedefler, hayaller...Fiziksel ve psikolojik çöküş de cabasıdır.Bu gençliğeyazık ediyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

