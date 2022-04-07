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Yusuf Efe Yetimoğlu’ndan gururlandıran başarı

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Yusuf Efe Yetimoğlu’ndan gururlandıran başarı
Dr. F Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Yusuf Efe Yetimoğlu Kickboks dalında katıldığı Liselerarası Türkiye Cumhuriyeti Sivas Finallerinde başarılı müsabakalar sonucunda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
 
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