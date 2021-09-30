Yönlüer Turnuvasında heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021 devam ediyor.

Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021, kategorilerde çok çekişmeli ve zevkli karşılaşmalarla devam ediyor. Turnuvada oynanan günün maçları ve sonuçlar şöyle;

10 YAŞ KIZLAR GRUP MAÇLARI

GİRNE UMUT YEREBAKAN- ANNA VİSHNİAKOVA 4-0/4-0

MEYRA ESER- SOFIIA LUTFULLINA 4-0/4-2

VERA GAZİ- MİRA YÜKSEL 4-2/4-1

BEREN BAŞARAN- ELA HOCAOĞLU 4-0/4-0

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU- ŞEYMA ARAS 4-2/4-2

DANİELA AGAFONOVA- NEHİR GÜRSES(W.O)

İREM ÖZEN- GÜLAY MEYRA AVCI 4-0/4-1

10 YAŞ ERKEKLER GRUP MAÇLARI

BARAN BAŞARAN (W.O)- TUĞRA İRFANOĞLU

ÇINAR ELMALI- ÇAĞ REFİKOĞLU 4-0/4-1

ASIM ARAS ASTAN (W.O) - DEVİN BEDEVİ

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN- ERİM SELÇUK MAZHAR 4-0/4-0

TOPRAK ATA CANDAN- AREL ŞAHİN 4-0/5-3

KIVANÇ ÖZTUĞ- AREL SARIBAŞ 4-0/4-0

DENİZ VAROĞLU- ERDAL ARABACIOĞLU 4-1/4-0

14 YAŞ KIZLAR 1. TUR MAÇLARI

YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI (W.O) -SEVİNÇ OĞAN

SAHİL YEREBAKAN- LARA ONURLU- 6-1/6-3

SİMRE KELEŞ-ARYA SARIBAŞ 1-6/7-5/6-2

ELVİN ALTUĞ-ELİZAVETA SARKİSYAN 6-2/6-1

SENYÖR 30+ KADINLAR – YARI FİNAL

ŞAFAK GÜZOĞLU - SİNEM SAYAR ERCANTAN 6-0/6-0

SENYÖR 40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

BURAK GAZİ - ZAFER HIDIROĞLU 6-0/ 6-1

FRANZ BAUERNHOFER - İZZET KANAGA 3-6/1-6

SENYÖR 50+ ERKEKLER – ROUND ROBİN

JEAN CHRISTOHE SCHROTTER - MUSTAFA TAŞELİ 5-7/1-6

ORHUN DOĞASAL - NURİ ARSLAN 6-2/6-2





