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Yıldız pedallar İzmir’de

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Yıldız pedallar İzmir’de
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 26-27 Mart 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışı`na katılmak üzere önceki gün adadan ayrıldı.
Yıldız Erkek Karması önemli yarışa İskele Noyanlar Holidays Homes’da yapılan 3 günlük kamp ile hazırlandı.
Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat nezaretinde 6 sporcunun yer aldığı kafile, uçakla Ankara’ya gitti ve oradan da karayoluyla İzmir’e geçti.
İki gün sürecek olan yarışın ardından kafile 28 Mart Pazartesi günü yurda dönecek.
KARMAYA ÖNEMLİ SPONSORLUKLAR
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması’na İzmir’de yapılacak yarış öncesinde iki önemli sponsorluk yapıldı.
PhysioWorld and Rehabilitation Clinic ve Alu Metal karmaya sponsor olarak önemli destekte bulundu.
 
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