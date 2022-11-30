Yıldız güreşçiler Ali Çerkez’i anacak

Güreşte Ertan Azer Yıldızlar Ligi, 3 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak Ali Çerkez Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları’yla tamamlanıyor. Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer alacak müsabakalar saat 11.00’de başlayacak. Tartılar 10.00-10.30 saatleri arasında yapılacak.

Birinci olacak takımlara kupa, ilk üç dereceye girecek güreşçilere madalya verilecek.

Sıkletler:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu, 41 – 45 Kg., 48 Kg., 51 Kg., 55 Kg., 60 Kg., 65Kg., 71 Kg., 80Kg., 92Kg., 92 – 110 Kg.

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu, 38 – 41 Kg., 44Kg., 48 Kg., 52 Kg., 57Kg., 62 Kg., 68Kg., 75Kg., 85Kg., 85 – 100 Kg.

ALİ ÇERKEZ’İN ÖZGEÇMİŞİ

29 Mart 1937’de Mağusa’da doğdu. Küçük yaştan itibaren futbol, güreş, voleybol ve atletizm sporlarıyla uğraştı.

1964-1967 yılları arasında voleybol, güreş ve futbol organizelerinde rol oynadı. 1967 yılında Lefkoşa Türk Güreş Kulübü’nün, 1970 yılında Güreş Federasyonu’nun kurucuları arasında yer aldı.

1971 yılında Bulgaristan’da Dünya Şampiyonası’nda ve 1972 yılında Polonya’da Avrupa Şampiyonası’nda güreşçi olarak mindere çıktı. 1970-1973 yılları arasında Güreş Federasyonu’nda antrenör ve asbaşkan olarak da hizmet verdi.

1 Haziran 2004’te Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Spor Üstün Hizmet Ödülü’nü aldı.

2 Temmuz 2005’te Boğaztepe’de evinde vefat etti. Boğaztepe’de bir caddeye ismi verildi.

Onun anısına KKTC Güreş Federasyonu güreş müsabakaları düzenliyor, Güreşseverler Derneği ödül veriyor.



