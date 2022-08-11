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Yıldız bisikletçilerimiz Avusturya’da yarışacak

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Bisiklet sporunda dünyanın önde gelen profesyonel takımların yıldız alt yapılarının da yer alacağı ve yeni yeteneklerin keşfedildiği Avusturya’da düzenlenecek 3. Uluslararası Alpe Adria Tour’da yıldız bisikletçilerimiz Emre Kaplan, Arcan Kuzhan ve Ege Erülkü mücadele edecek

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Yıldız bisikletçilerimiz Avusturya’da yarışacak
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) U17 Yıldız Erkek Karması, 12-15 Ağustos tarihlerinde Avusturya’da düzenlenecek 3. Uluslararası Alpe Adria Tour’da mücadele edecek.
Bisiklet sporunda dünyanın önde gelen profesyonel takımların yıldız alt yapılarının da yer alacağı ve yeni yeteneklerin keşfedildiği bu önemli yarışta ülkemiz adına KTBF başkanı Salih Yalızat’ın kafile sorumluluğu ve antrenörlüğünde sporcularımız Emre Kaplan, Arcan Kuzhan ve Ege Erülkü pedal çevirecek.
KTBF U17 Yıldız Erkek Karması, uluslararası yarışa katılmak üzere dün gece adadan ayrılarak Avusturya’ya gitti.
3 etaptan oluşacak olan yarışta sporcularımız, ilk gün Bireysel Zamana Karşı (Althofen) 11 Km, ikinci gün Yol Yarışı (Deinsdorf) 52 Km ve üçüncü gün Yol Yarışı (Klagenfurt) 39.6 Km’de ter dökecek.
AVUSTURYA SONRASI TOKAT’TA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
KTBF U17 Yıldız Erkek Karması, Avusturya yarışını tamamladıktan sonra 16 Ağustos’ta Ankara’ya gidecek. Diğer sporcularımız Enes Tekkanat ve Kerem Pekmez de Ankara’da kafileye katılacak.
Kafile daha sonra ise Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 18-20 Ağustos tarihlerinde Tokat’ta gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası 6. Tokat Puanlı Yol Yarışları’na katılmak için Tokat’a hareket edecek.
Tokat’ta yapılacak şampiyona da Yol Yarışı, Zaman Karşı ve Kriteryum olmak üzere 3 etaptan oluşacak.
 
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