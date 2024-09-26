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Yıldırımlı avcılar Ömür Daloğlu anısına atacak

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Yıldırımlı avcılar Ömür Daloğlu anısına atacak
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 KKTC Avcılık Federasyonu’na üye birliklerden Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği faaliyetlerine devam ediyor.
Birlik üyelerini kaynaştırma adına geleneksel hale getirdiği sporting yarışmalarına bu yılda devam ediyor.
Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği yönetimince organize edilen Ömür Daloğlu Sporting Anı Turnuvası 29 Eylül Pazar günü İskele Atış Poligonu’nda yapılacak.
Bu yıl küçük yaşta hayatını kaybeden Ömür Daloğlu anısına yapılacak olan anı turnuvası Gençler, Avcılar ve Veteranlar olmak üzere üç kategoride gerçekleşecek.
Turnuvaya katılmak isteyenlerin 29 Eylül günü saat 8.30’dan itibaren Poligonda kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.
 
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