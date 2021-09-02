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Yıldırımlı avcılar merhum Orbay Akıntuğ için buluştu

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Yıldırımlı avcılar merhum Orbay Akıntuğ için buluştu
Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği bu yılki ilk organizasyonunu geçtiğimiz hafta Cumartesi  günü gerçekleştirdi.
Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin, uzun zaman önce hayatını kaybeden av meraklısı Orbay Akıntuğ anısına gerçekleştirdiği organizasyonda birlik üyesi avcılar İskele Atıcılık Poligonunda buluşarak keyifli bir organizasyona imza attılar.
Cumartesi günü saat 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşen atıcılık turnuvası Birliğin bu sezonki ilk etkinliği olurken, üyeler arasında 40 Yaş Üstü ve 40 Yaş Altı olmak üzere 2 kategoride bir turnuva yapıldı.

Turnuva sonunda kategorilerinde ilk üçe giren atıcılara merhum Orbay Akıntuğ’un eşi Emine Akıntuğ tarafından kupaları takdim edildi.
Kategorilerinde ilk 3’e giren atıcılar şöyle oldu:
40 Yaş Üstü:
  1. Murat Elagöz
  2. Ergül Daloğlu
  3. Hüseyin Gamalı
40 Yaş Altı:
  1. Gürbüz Suay
  2. Mehmet Subaşı
  3. Hüda Sirhan

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