Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Derneği Mehmet Subaşı’yla ‘devam’ dedi

Yıldırım Avcılık-Atıcılık Derneği'nin dün akşam gerçekleşen genel kurul ile bir dönem daha Mehmet Subaşı’nın başkanlığına genel kurula katılan üyeler oybirliğiyle onay verdi

Ülkemizde aktif sivil toplum örgütlerinden biri olan Yıldırım Avcılık – Atıcılık Derneği dün akşam olağan genel kurul gerçekleştirdi.

Yıldırım Avcılık-Atıcılık Derneği lokalinde gerçekleşen genel kurul ile bir dönem daha Mehmet Subaşı’nın başkanlığına genel kurula katılan üyeler oybirliğiyle onay verdi.

Divan Başkanlığı’nı Murat Elagöz’ün sekreterliklerini ise Aytaç Çelikoğlu ile İbrahim Daloğlu’nun yaptığı genel kurula tek aday olarak giren Başkan Mehmet Subaşı üyelere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Subaşı konuşmasında derneklerinin 4 yıllık genç bir dernek olduğunu ve ilk 2 yılında pandemi nedeniyle pek faaliyet yapamadıklarını ancak son iki yıldır faaliyetlerini artırdıklarını ve köy gençlerine kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirerek yaptıkları faaliyetleri anlattı. Şubaşı önümüzdeki dönemde dernek olarak köylerine bir piknik alanı kazandırma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek güzel bir piknik alanı ile köylerine bölge halkına hizmet vermeyi istediklerini kaydetti.

Mali İşler Sorumlusu Umut Gamalı ise son iki yıl ile ilgili Mali raporu üyelerle paylaştı.

Başkan Mehmet Subaşı’nın yeni dönemde çalışacağı yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asbaşkan: İsmail Ozanlar

Genel Sekreter: Murat Elagöz

Mali İşeler Sorumlusu: Umut Gamalı

Malzeme Sorumlusu: Halil Akkor

Atıcılık Sorumlusu: Amaç Ozanlar

Zararlılarla Mücadele Sorumlusu: Gürbüz Suay

Lokal Sorumlusu: Önem Daloğlu

Müsabaka Sorumlusu: Mustafa Subaşı

Yedek Üyeler: Mustafa Songelen, Mehmet Salih Merttuna, Ümit Akan Zeybek ve Mehmet Uzun

