Yıldırım Avcılık, Atıcılık Birliği’nde başkan yeniden Mehmet Subaşı

Yıldırım Avcılık, Atıcılık Birliği geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı gerçekleştirdiği olağan genel kurulla yeni yönetim kurulunu belirledi.

Perşembe akşamı Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği lokalinde yapılan genel kurulda başkanlığa tek aday olan mevcut başkan Mehmet Subaşı oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda faaliyet raporu ve mali rapor okunarak onaylandı.

Başkan Mehmet Subaşı genel kurulda yaptığı konuşmada daha 2 yıllık bir dernek olduklarını ancak ilerleyen yıllar için hem bölgeye hem de ülkeye katkı sağlayacak çalışmalar yapma hedeflerinde olduklarını söyledi. Bu hedeflerinden birinin ise bölgeye büyük Atış Poligonu kazandırmak olduğunu bunun içinde girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Subaşı, Poligonun yerinin Derneğe tahsisinin yapılmasını beklediklerini aktardı.

Mehmet Subaşı başkanlığındaki Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Mehmet Subaşı, asbaşkan İsmail Ozanlar, genel sekreter Ersan Gamalı, mali işler sorumlusu Umut Gamalı, Malzeme sorumlusu Gürbüz suay, Atıcılık Sorumlusu Mustafa Kocabaşoğlu, Zararlılarla Mücadele Sorumlusu Mustafa Subaşı, Lokal Sorumlusu Halil Akkor, Müsabaka Sorumlusu Osman Habeşoğlu, yedek üyeler Ömer Suay, Mehmet Gürbıyık, Mustafa Songelen

Disiplin Kurulu: Murat Elagöz, Akan Çelikoğlu, Aytaç Çelikoğlu, Süleyman Suay

Denetleme Kurulu: Ersin Öncün, İbrahim Daloğlu, Murat Gürbıyık, Mustafa Daloğlu.

