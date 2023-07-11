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Yetenek Avcısı projesi sürüyor

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Yetenek Avcısı projesi sürüyor
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KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 10 çocuk hedefi doğrultusunda okul öncesi eğitim kurumlarıyla başlattığı Yetenek Avcısı projesi devam ediyor.
Yetenek Avcısı projesi kapsamında Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü işbirliğinde Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin düzenlemiş oldukları etkinlikte öğrenciler, cimnastik gösterilerini sundular.
Geceye katılan Cimnastik Federasyonu yöneticisi Emsal Ervan Emirzadeoğluları düzenlenen etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Sağlıklı nesiller yetiştirirken özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmak için başlatmış olduğumuz Yetenek Avcısı projemizin başarılı bir şekilde devam etmesi bizleri çok mutlu ediyor.
Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde bu güzelliğin oluşmasında başta çocuklarımıza, öğretmenlere, Lefkoşa Cimnastik Kulübümüze, antrenörlerimize, emeği ve desteği olan herkese çok teşekkür ederiz.”
 
 
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