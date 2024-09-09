Yeşilyurt Open Golf Turnuvası şampiyonu Emirzade

CMC’de Creditwest Bank Best of Seven (BOS) Ligi Yeşilyurt Open Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 8 Eylül Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen Yeşilyurt Open Golf Turnuvasında Net 68 lik skor ile Olgun Emirzade turnuvanın birincisi oldu. Mike Burgess Net 69 ile ikinciliği elde ederken, 70 Net ile Bob Hodge turnuvanın üçüncüsü oldu. Sezon sonu oynanacak olan ve sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki bu formattaki 12 turnuvanın en iyi 7 skorunun alınacağı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı John Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de 15 Eylül Pazar gün “Cooper & Brady Four Ball Better Ball” Golf Turnuvası gerçekleşecek