Yeniboğaziçi’nde Büyükler Plaj Futbol Turnuvası oynanacak

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından organize edilen Pulya Festivali kapsamında plaj futbol turnuvası yapılacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre sportif etkinlikler kapsamında yapılacak olan Büyükler Plaj Futbol Turnuvası Pazar günü gerçekleşecek.

Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda yapılacak olan turnuva saat 10.00’da başlayacak.

Turnuvaya Kayıt için: 0548 8626948 / 0548 8680918 telefon numaralarına ulaşmak gerekiyor.

