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Yelkende sezonun son yarışlarında heyecan zirve yaptı

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Girne Marina tesislerinde gerçekleşen yaz sezonunun son optimist ve lazer yelken yarışlarına 4 kulüpten 38 yelken sporcusu katıldı

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Yelkende sezonun son yarışlarında heyecan zirve yaptı
Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu’nun düzenlediği yaz sezonunun son optimist ve lazer yelken yarışları Akdeniz Yelken Kulübü ev sahipliğinde Girne Marina tesislerinde tamamlandı.
Federasyona bağlı, Girne Deniz Kulübü,(GDK) Akdeniz Yelken Kulübü, (AYK) Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GAYIK) ve Güçver Su Sporları Kulübü’nün (GSSK)38 kişiden oluşan kız ve erkek sporcularının katıldığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.
Sezon başında Güçver Su Sporları Kulübü, Mağusa ve Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü’nde gerçekleşen ilk iki yarış gibi, son yarış da heyecanlı çekişmelere sahne oldu.
Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu Başkanı Mehmet Salih Havalı, madalya töreninde tüm sporcuları, kulüp antrenörlerini ve hakemleri kutlayarak, federasyon adına teşekkür etti.
Havalı, yaptığı konuşmada adamızdaki Yelken sporuna olan ilgilinin her geçen gün artarak devam ettiğini, sporcuların kendilerini geliştirdiğini,bir deniz ülkesi olarak bunun memnuniyet verici olduğunu, daha çok sporcunun yetişerek, uluslararası alanlarda başarılar elde etme hedefi ile çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. LHA
 
3.ayak yarış sonuçları şöyle oluştu:
Optimist Erkek Sınıfı
Derece Junior Klasman Kulübü Derece Genel Klasman Kulübü
1 Julian Uman GDK 1 Hugo Bora Sanlı GDK
2 Lev Platonov AYK 2 Doruk Tunceri GDK
3 Rüzgar Direl GAYIK 3 Julian Uman GDK
Optimist Kız Sınıfı
Derece Junior Klasman Kulübü Derece Genel Klasman Kulübü
1 Elay Kanioğulları GDK 1 Ada Ekşi GAYIK
2 Bermet Orozbeava GDK 2 Elay Kanioğulları GDK
3 Karen Efe GDK 3 Lir Atak GAYIK
Laser Erkek Sınıfı
Derece U 19 Klasman Kulübü Derece Genel Klasman Kulübü
1 İlya Malini AYK 1 İlya Malini AYK
2 Doğa Direl GAYIK 2 Doğa Direl GAYIK
3 Daniel Uman GDK 3 Daniel Uman GDK
Laser Kız Sınıfı
Derece U 19 Klasman Kulübü Derece Genel Klasman Kulübü
1 Eda Şevket GDK 1 Eda Şevket GDK
2 Sophie Tay GDK 2 Sophie Tay GDK
3 Havva Güçver GSSK 3 Havva Güçver GSSK
 
 
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