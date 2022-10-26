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Yelkende Hakem Eğitim Semineri tamamlandı

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Türkiye Yelken Federasyonu ile K.T Yelken-Motor -Kürek Federasyonu işbirliğinde Girne Marina’da gerçekleşen seminer 4 gün sürdü

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Yelkende Hakem Eğitim Semineri tamamlandı
Kıbrıs Türk Yelken-Motor-Kürek Federasyonu eğitim takviminde yer alan “ Yelken Hakem Vize,Terfi ve Aday Hakem Eğitim Semineri” gerçekleştirildi.
Türkiye Yelken Federasyonu ile K.T Yelken-Motor -Kürek Federasyonu işbirliğinde Girne Marina’da gerçekleşen seminer 4 gün sürdü. Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Raziye Kütük ve Mustafa Kavak tarafından verilen eğitimlere mevcut ve aday hakemler katıldı.
Yelken Yarış Kuralları, Protesto, Yarış Yönetimi ve Yarış Sekreterliği şeklinde dört safhada gerçekleşen seminer sonrası yapılan sınavda başarılı olan 22 katılımcıya başarı sertifikaları verildi.
Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kütük, düzenlenen eğitim içeriğinin en güncel haliyle Türkiye’de yapılan ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kabul görmüş hakemlik kurallarının eğitim boyunca hakemlere aktarıldığını ifade etti.
KTYMKF Başkanı Mehmet Salih Havalı yaptığı konuşmada, K.K.T.C’de Yelken Sporunun her geçen gün gelişmekte olduğunu, başarılı sporcu, hakem ve antrenörlerin yetiştirilerek standartların yükseltilmesi için Türkiye Yelken Federasyonu’nun verdiği desteklerden ve her alandaki işbirliklerinden dolayı  memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini iletti. LHA
 
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