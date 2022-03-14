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Yelkencilerin yeni başkan Mehmet Salih Havalı

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Yelkencilerin yeni başkan Mehmet Salih Havalı
2022 Yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısını 10  Mart’da gerçekleştiren Kıbrıs Türk Yelken-Motor-Kürek Federasyonu’nda  yeni başkan Mehmet Salih Havalı oldu. 
Federasyonun merkez binasında yapılan genel kurulun Divan Heyeti Başkanlığını Hamit GÖRGÜN üyelikleri   Bülent ORTAÇ  veErdaş  UÇANER yaptı.
Genel Kurul da Başkan Dilek TALAY tarafından sunulan 2021 yılı   Faaliyet Raporu ve Mali İşler Sekreteri Bülent ORTAÇ’ ın sunduğu 2021 yılı Mali  Raporu’nun genel kurul tarafından onaylanmasının ardından yönetim organlarının seçimine geçildi. Genel Kurula katılan üyeler Yönetim  Disiplin ve Denetleme Kurulu  üyelerini oy birliği ile seçti.
Seçimler sonrasında Dilek ve Temenniler  bölümünde  eski Başkan Dilek Talay teşekkür konuşması yaptıktan sonra yeni Başkan  Mehmet  Salih Havalı   Dilek Talay’a hizmetleri nedeniyle anı plaketi sundu.
Başkanlık görevini devralan Mehmet Salih Havalı 2022 yılı vizyonunu ortaya koyan  konuşmasında şunları söyledi:
“ yeni dönemde ülke çocuklarının sağlıklı gelişimlerini desteklemek, gençliğin deniz sporları ile iç içe, kötülüklerden uzak, başarılı, mutlu ve disiplinli yetişmelerini sağlamak, doğayı ve çevreyi koruyan denizci bir nesil yaratmak amacı ile kulüplerimiz, yerel yönetimler, devlet yönetimleri ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde yelken ve diğer branş sporlarını adamızın denizle buluştuğu her bölgesine yaymak ve başarılı sporcular yetiştirmek misyonunu benimseyen bir yaklaşımla devam edeceğiz”
Genel Kurul sonrasında ilk toplantısını yapan Kıbrıs Türk Yelken-Motor ve Kürek Federasyonu’nda Yönetim, Denetleme ve Disiplin şu üyelerden oluştu:
“ Başkan  :  Mehmet Salih HAVALI        
Genel Sekreter     :  Metin ŞÜKÜROĞLU  
Mali İşler Sekreteri : Bülent ORTAÇ
Faal Üyeler  :   Salih TOROS, Ersel  EHRU, Burak AKKOYUN, Erdaş UÇANER
Denetleme Kurulu  :  Yunus RAHMİOĞLU,  Kazım SOYER, Hamit GÖRGÜN
Disiplin Kurulu   : Kamil TUNÇAY,  Orhan ŞEVKET,  Zeki  TAŞCI”  Lha
 
 
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