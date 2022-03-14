Yelkencilerin yeni başkan Mehmet Salih Havalı

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 10 Mart’da gerçekleştiren Kıbrıs Türk Yelken-Motor-Kürek Federasyonu’nda yeni başkan Mehmet Salih Havalı oldu.

Federasyonun merkez binasında yapılan genel kurulun Divan Heyeti Başkanlığını Hamit GÖRGÜN üyelikleri Bülent ORTAÇ veErdaş UÇANER yaptı.

Genel Kurul da Başkan Dilek TALAY tarafından sunulan 2021 yılı Faaliyet Raporu ve Mali İşler Sekreteri Bülent ORTAÇ’ ın sunduğu 2021 yılı Mali Raporu’nun genel kurul tarafından onaylanmasının ardından yönetim organlarının seçimine geçildi. Genel Kurula katılan üyeler Yönetim Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerini oy birliği ile seçti.

Seçimler sonrasında Dilek ve Temenniler bölümünde eski Başkan Dilek Talay teşekkür konuşması yaptıktan sonra yeni Başkan Mehmet Salih Havalı Dilek Talay’a hizmetleri nedeniyle anı plaketi sundu.

Başkanlık görevini devralan Mehmet Salih Havalı 2022 yılı vizyonunu ortaya koyan konuşmasında şunları söyledi:

“ yeni dönemde ülke çocuklarının sağlıklı gelişimlerini desteklemek, gençliğin deniz sporları ile iç içe, kötülüklerden uzak, başarılı, mutlu ve disiplinli yetişmelerini sağlamak, doğayı ve çevreyi koruyan denizci bir nesil yaratmak amacı ile kulüplerimiz, yerel yönetimler, devlet yönetimleri ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde yelken ve diğer branş sporlarını adamızın denizle buluştuğu her bölgesine yaymak ve başarılı sporcular yetiştirmek misyonunu benimseyen bir yaklaşımla devam edeceğiz”

Genel Kurul sonrasında ilk toplantısını yapan Kıbrıs Türk Yelken-Motor ve Kürek Federasyonu’nda Yönetim, Denetleme ve Disiplin şu üyelerden oluştu:

“ Başkan : Mehmet Salih HAVALI

Genel Sekreter : Metin ŞÜKÜROĞLU

Mali İşler Sekreteri : Bülent ORTAÇ

Faal Üyeler : Salih TOROS, Ersel EHRU, Burak AKKOYUN, Erdaş UÇANER

Denetleme Kurulu : Yunus RAHMİOĞLU, Kazım SOYER, Hamit GÖRGÜN

Disiplin Kurulu : Kamil TUNÇAY, Orhan ŞEVKET, Zeki TAŞCI” Lha



