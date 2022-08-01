Yedidalga Aksu’da tombala geceleri sürüyor

Niyazi Ergülen
BTM 2. Lig ekiplerinden Yedidalga Aksu Kulübü gelir getirici etkinliklerinden olan tombala gecelerine devam ediyor.
Yedidalga Aksu Kulübü’nden yapılan açıklamada Her Salı akşamı zengin hediyelerin dağıtıldığı tombala geceleri Yedidalga Halk Plajı’nda yapılıyor.
Her Salı akşamı saat 21.00-23.00 saatleri arasında yapılan çekilişe bölge halkı davet edildi.
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