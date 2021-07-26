YDÜ badmintoncuları uluslararası arenada yarışacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) badmintoncuları Nehir ve Salih International Open Junior U15-U17 Şampiyonasına gidiyor.

YDÜ'nün ve ülkemizin başarılı Badmintoncuları Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk, Türkiye Milli Takımı ile Uluslarası turnuvalara katılma hakkı elde etti. 31 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'ya gidecek olan sporcularımız, 1-8 Ağustos tarihleri arasında Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek olan U15 ve U17 Intetnarional Open Junior Badminton şampiyonasına katılacaklar.

Çalışmalarına antrenör Savaş Dursun ile devam eden YDÜ sporcularI turnuvada başarılı olmayı hedefliyor.

