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Yayar on-line hakem seminerine katıldı

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Yayar on-line hakem seminerine katıldı
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Kickboks Hakem Komitesi başkanı Vedat Yayar, Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen on-line hakem seminerine katıldı. 
Kickboks Hakem Komitesi başkanı Vedat Yayar, 23 Ocak 2021’de Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan hakemlerle birlikte, on-line hakem seminerine katıldı. Seminerde kickboks oyun kurallarında yapılan değişiklikler ele alındı. 
Kickboks Federasyonubaşkanı Niyazi Demirel, Türkiye Kickboks Federasyon başkanı Salim Kayıcı ve federasyon yetkililerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür ederken, iki kardeş ülke federasyonları arasındaki mevcut iyi ilişkilerin daha da geliştirilerek devam edeceğini belirtti.
 
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