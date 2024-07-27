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Yavuz Çiftçi’ye Ali Çerkez Ödülü

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Yavuz Çiftçi’ye Ali Çerkez Ödülü
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Güreşseverler Derneği, Yavuz Çiftçi’ye Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’nü verecek.
Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Lokali’nde 30 Temmuz 2024 Salı günü yapılacak ödül töreni saat 19.30’da başlayacak.
Şahlanspor ve Lapta Türk Birliği’nde oluşturduğu güreş takımlarıyla başarılı sonuçlar elde eden Yavuz Çiftçi, son yıllarda kız öğrencileri de güreş sporuna kazandırmıştı.
Güreşseverler Derneği Başkan Prof. Dr. Murat Tezer, güreş sporumuza değerli hizmetleri olan Ali Çerkez’i aramızdan ayrılışının 19.yıldönümünde saygıyla anarken onun anısına ödül vermekten gurur duyduklarını belirtti.
Tezer, 2022 yılında başlattıkları Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’nün üçüncüsünü, güreş sporuna eğitici ve yönetici olarak önemli hizmet veren Yavuz Çiftçi’ye layık gördüklerini belirtti.
İlk ödülü 2022 yılında Murat Göztaş, ikinci ödülü 2023 yılında Ömer Çavuşoğlu almıştı.
 
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