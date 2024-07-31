Yavuz Çiftçi ödülünü Tatar’dan aldı

Güreşseverler Derneği tarafından Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’ne layık görülen Yavuz Çiftçi’ye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından sunuldu

Güreşseverler Derneği Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’nün üçüncüsünü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yavuz Çiftçi’ye verdi.

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Lokali’nde 30 Temmuz 2024 Salı akşamı yapılan ödül törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, Ali Çerkez’in ailesi ve kalabalık halk topluluğu katıldı.

Açılış konuşmasında, güreşin ata sporu olduğuna vurgu yapan Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, sporcu, hakem, eğitici ve yönetici olarak önemli hizmetlerde bulunarak Güreş Federasyonu’nun kurulmasında önemli rol oynayan Ali Çerkez’i saygıyla andıklarını belirtti.

Tezer, Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’nü bu yıl örnek ve aktif çalışmalarıyla güreşin gelişmesine katkı koyan Yavuz Çiftçi’ye vermeyi layık gördüklerini belirtti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, bölgede güreşe olan ilgiyi takdirle karşıladıklarını belirterek açık alanda güreş çalışması yapılan yerin gelecek yıl salona dönüştürülmesini sağlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde güreş çalışmalarını takdirle karşıladıklarını, bu konuda çalışmalar yapanları kutladığını ve bu spora desteğini sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra Ali Çerkez’le ilgili video gösterisi sunuldu.

Yavuz Çiftçi’nin özgeçmişinin okunmasından sonra Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından sunuldu.

Güreş sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yüceltilmesi konusunda katkılarda bulunan Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ve Aksel Atakara’ya teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle tören sona erdi.

YAVUZ ÇİFTÇİ’NİN ÖZGEÇMİŞİ

1 Temmuz 1972’de Ardahan’da doğdu, 1980 yılında Kıbrıs’a gelip yerleşti. İlk ve orta eğitimini Lapta’da tamamladı.

Oğuz Veli Ortaokulu’nda çalıştığı yıllarda Müdür Muavini Fuat Tek’in teşvikiyle güreş antrenörlüğüne başladı. Şahlan Spor Kulübü ve Lapta Türk Birliği Spor Kulübü’nün güreş takımlarını oluşturup çalıştırdı.

Takım ve ferdi olarak birçok kupa ve madalya kazanılmasına katkıda bulundu. İlk kez kız güreş takımını kurdu.

