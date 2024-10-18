WTF Taekwondo Şampiyonası yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde düzenlenen WTF Taekvondo Şampiyonası başladı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde bugün (CUMA) gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye, Rusya, İran, Bulgaristan ve KKTC’den sporcular mücadele etti.
Müsabakalar GTF Başkan yardımıcıSenior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen yaptığı açılış konuşmasından sonra başladı .
Kanada’dan GTF Global Taekwondo Federasyonu Başkanı LindaPark Federasyon Sekreteri Koreli Sun HeeLightbody’nin de izlediği WTF Olimpik Sistemde yapılan müsabakalarda büyük çekişmeler yaşandı.
Üç uluslararası etkinliğin bir arada yapılacağı organizasyonda bugün (Cumartesi) saat 10.00 da GTF Siyah Kuşak Müsabakaları gerçekleştirilecek.
DÜN YAPILAN WTF MÜSABAKALARI SIRALAMASI
WTF BAYAN 1. KATEGORİ
1.Aroşa Anori (KKTC)
2.Melis Mina Kızıltaş (KKTC)
WTF BAYAN 2. KATEGORİ
1.İnci Demir(KKTC)
2.Melisa Türkmen(KKTC)
WTF BAYAN 3. KATEGORİ
1.Daria Shyusherska (KKTC)
2.Hira Kürekçi(KKTC)
WTF BAYAN 4. KATEGORİ
1.Zaliha Arpacıoğlu(KKTC)
2.Beyza Nur Sütçü(TC)
3.Zeynep Kürekçi(KKTC)
WTF ERKEK MÜSABAKA 1. KATEGORİ
1.Şakir Atınç Yağızsoy(KKTC)
2.Mustafa Kemal Çağlar(KKTC)
WTF ERKEK MÜSABAKA 2. KATEGORİ
1.Hamid RezaNaderloo(İRAN)
2.Pooya Moghanipoor(İRAN)
WTF ERKEK MÜSABAKA 3. KATEGORİ
1.Amirali Hasanipour(İRAN)
2.Berat Sütçü(TC)
WTF ERKEK MÜSABAKA 4. KATEGORİ
1.Parham MohammadoadEhborjloo(İRAN)
2.Amirali Khiyabanoskoei(İRAN)
3.Sajad Khazaeli(İRAN)
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