Vücutçular Kemal Demirciler anısına yarışacaklar

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, KKTC Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası düzenleyecek. Dr Kemal Demirciler anısına düzenlenecek olan KKTC Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Dr Kemal Demirciler KKTC Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında 15 Ekim Cumartesi günü tartılar gerçekleştirilecek. 16 Ekim Pazar günü ise şampiyona gerçekleştirilecek.

