Veteran masa tenisçilerimiz FB turnuvasında başarılı oldu

KKTC veteran masa teniscileri İstanbul'da yapılan Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda yarışarak,çok iyi dereceler elde ettiler.Pembe Soyatlı ve Şampiyon Meleklerimiz için de yarışan veteran masa tenisçilerimiz,(Fadıl Olguner...Hurey Cambaz..Değer Baysal..Zekai Soyadlı ve Serdar Süha Taş )şu dereceleri elde ettiler.

Hurey Cambaz Ahmetoğlu ferdilerde şampiyon.

Hurey Cambaz Ahmetoğlu,ayrıca çift bayanlarda İlknur ile şampiyon oldu.

Değer Öztuğ 50-59 çift bayanlarda arkadaşı Fulya Diker ile ikinci oldu.

Zekai Soyatlı 50-59 yaş çift erkeklerde şampiyon oldu.

Ayrıca Fenerbahçe (FB) yetkilileri turnuvaya sponsör olan Zekai Soyatlı’ya ödül takdim etti.

