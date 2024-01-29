Vakıflar Spor Kulübü’nden, Genel Müdür Tümer’e ziyaret

Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kanan ve Yönetim Kurulu, göreve yeni atanan Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Tümer'i ziyaret etti.

Ziyarette Vakıflar Genel müdürü Mustafa Tümer'e kulüp hakkında bilgi verildi ve yeni görevinde başarılar dilendi.

