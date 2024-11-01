Vakıflar Spor Kulübü 40 yıllık başkanı Kanan’la devam

1 Mehmet Kanan Başkan 2 Erhan Soykut As Başkan 3 Şefik Işık Sekreter 4 Kezban Köle Veznedar 5 Kerime Darbaz Sosyal İşler Üyesi 6 Ferhat Arca Tahsildar 7 Avşar Kişmir Spor İşleri Üyesi 8 Hüseyin Behlül Lokal Sorumlusu 9 Mehmet Emin Yeltekin Faal Üye 10 Öznur Soysal Yedek Üye 11 Pembe Görneçli Yedek Üye 12 Deniz.Hızal Yedek Üye



Vakıflar Spor Kulübü Yıllık Genel Kurulu 24 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 14:00 Vakıflar Genel Müdürlüğü inşaat şube müdürlüğü, toplantı salonunda yapıldı. Yeterli katılım olmadığı için tüzük uyarınca yarım saat beklemeden sonra genel kurul, divan kurulunun oluşması ile başladı. Divan başkanlığına Erhan Soykut raportörlüğe ise Deniz Hızal ve Kezban Köle oybirliği ile seçildi.Gündeme başlamadan önceVakıflar Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Kerime Darbaz’a Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Tümer ve Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kanan tarafından kulübe yapmış olduğu hizmetlerden ötürü ve Vakıflar İdaresi’nden emekli olması nedeni ile teşekkür plaketi takdim edildi.Toplantıda Faaliyet raporu ve mali rapor başkan Mehmet Kanan tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı. Daha sonra yönetimin oluşmasına geçildi tüzük gereği önce seçim usulleri ferdi başkanlık seçimine geçildi ve kulüp başkanlığına tek aday Mehmet Kanan yeniden seçildi. Başkan Mehmet Kanan yeni yönetimini aşağıdaki şekilde görevleri ile birlikte genel kurulun onayına sundu ve onaylandı.Yönetim kurulu şu şekilde oluştu;