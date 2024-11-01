Vakıflar Spor Kulübü 40 yıllık başkanı Kanan’la devam

Gündeme başlamadan önceVakıflar Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Kerime Darbaz’a Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Tümer ve Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kanan tarafından kulübe yapmış olduğu hizmetlerden ötürü ve Vakıflar İdaresi’nden emekli olması nedeni ile teşekkür plaketi takdim edildi.
Toplantıda Faaliyet raporu ve mali rapor başkan Mehmet Kanan tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı. Daha sonra yönetimin oluşmasına geçildi tüzük gereği önce seçim usulleri ferdi başkanlık seçimine geçildi ve kulüp başkanlığına tek aday Mehmet Kanan yeniden seçildi. Başkan Mehmet Kanan yeni yönetimini aşağıdaki şekilde görevleri ile birlikte genel kurulun onayına sundu ve onaylandı.
Yönetim kurulu şu şekilde oluştu;
|1
|Mehmet Kanan
|Başkan
|2
|Erhan Soykut
|As Başkan
|3
|Şefik Işık
|Sekreter
|4
|Kezban Köle
|Veznedar
|5
|Kerime Darbaz
|Sosyal İşler Üyesi
|6
|Ferhat Arca
|Tahsildar
|7
|Avşar Kişmir
|Spor İşleri Üyesi
|8
|Hüseyin Behlül
|Lokal Sorumlusu
|9
|Mehmet Emin Yeltekin
|Faal Üye
|10
|Öznur Soysal
|Yedek Üye
|11
|Pembe Görneçli
|Yedek Üye
|12
|Deniz.Hızal
|Yedek Üye
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