Vadili’de atıcılar Mustafa Ağa’yı andılar

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği, Mustafa Ağa anısına Mustafa Ağa Anı Turnuvasını gerçekleştirdi.
Sporting Liginin ikinci yarışması olan turnuvada 19 seri atılırken, Mustafa Ağa Anı Turnuvasında ilk kez kadınlar kategorisi de eklendi. Mustafa Ağa Anı Turnuvasında kategoriler ve dereceye girenler şöyle;
Kadınlar, 1. Dilber Başavcı 2. Nilüfer Başavcı 3. Türkan Tüzel
Yıldız, 1. Necdet Abbasoğlu 2. Recep Şah 3. Ada Tüzel
Genç, 1. Mustafa Vurucu 2. Yılmaz Vaiz 3. Yaşar Abbasoğlu
Avcı, 1. Öğüt 2. Asilkan Sadıkoğlu 3. Kadir Çakır
Master Avcı, 1. Halil Kınalı 2. Latif Abbasoğlu 3. Ramazan Güçlü
Atıcı, 1. Tolga Özyürekliler 2. Ahmet Tatlıses 3. Hasan Unuz
Veteran, 1. Mustafa Margilili 2. Hakkı Somuncu 3. Yaşar Çiftgül
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