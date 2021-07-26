Vadili’de atıcılar Mustafa Ağa’yı andılar

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği, Mustafa Ağa Anı Turnuvasını gerçekleştirirken ilk kez düzenlenen kadınlar kategorisinde Dilber Başavcı birinci oldu

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği, Mustafa Ağa anısına Mustafa Ağa Anı Turnuvasını gerçekleştirdi.

Sporting Liginin ikinci yarışması olan turnuvada 19 seri atılırken, Mustafa Ağa Anı Turnuvasında ilk kez kadınlar kategorisi de eklendi. Mustafa Ağa Anı Turnuvasında kategoriler ve dereceye girenler şöyle;

Kadınlar, 1. Dilber Başavcı 2. Nilüfer Başavcı 3. Türkan Tüzel

Yıldız, 1. Necdet Abbasoğlu 2. Recep Şah 3. Ada Tüzel

Genç, 1. Mustafa Vurucu 2. Yılmaz Vaiz 3. Yaşar Abbasoğlu

Avcı, 1. Öğüt 2. Asilkan Sadıkoğlu 3. Kadir Çakır

Master Avcı, 1. Halil Kınalı 2. Latif Abbasoğlu 3. Ramazan Güçlü

Atıcı, 1. Tolga Özyürekliler 2. Ahmet Tatlıses 3. Hasan Unuz

Veteran, 1. Mustafa Margilili 2. Hakkı Somuncu 3. Yaşar Çiftgül

