Üzüm Festivali sportif faaliyetlerle şenlenecek

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenecek ülkemizin en tarihi ve köklü festivali olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 62.’sini gerçekleştiriliyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 62’cisi gerçekleştirilecek olan Mehmetçik Üzüm Festivali 2-11 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenleyeceği festivalde Kültür, Sanat, Spor, Eğlence, Yarışma gibi birçok aktiviteler geniş bir şekilde yer alıyor. Festivaller içerisinde görkemli ve dopdolu içeriği ile Mehmetçik ve bölge halkı da büyük önem veriyor. 2 Ağustos Cuma akşam festival açılışı gerçekleştirilecek ve 10 gün boyunca devam edecek olan 62. geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin programı açıklandı. Festival program içeriğinde sportif faaliyetlerin her zaman olduğu gibi bu yılda yer alarak festivale renk katacak.

SPORTİF FAALİYETLER

62. geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivalinde ilk sportif etkinlik 3 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 11.00 de “Tavla Turnuvası” ile başlayacak. Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde oynanacak olan karşılaşmaların sonunda şampiyon belli olacak.

6 Ağustos Salı günü 8-13 yaş arası “Mini Duatlon Yarışması” Mehmetçik köy girişinde başlayacak.

8 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 de “Uluslararası Güreş Müsabakaları” Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde yapılacak.

10 Ağustos Cumartesi “Plaj Voleybol Turnuvası” Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde başlayacak. 11 Ağustos Pazar günü ise “Plaj Voleybol Turnuvasında” finaller oynanarak dereceye girecek takımlar belli olurken turnuva tamamlanmış olacak.

62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde sportif faaliyetlerde tamamlanmış olacak.

