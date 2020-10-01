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Üniversite Sporları Federasyonunda raporlar aklandı

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Üniversite Sporları Federasyonu Olağan Mali Kurulunu gerçekleştirilirken, faaliyet ve mali raporlar oybirliği ile alandı

Üniversite Sporları Federasyonunda raporlar aklandı
KKTC Üniversite Sporları Federasyonu 30 Eylül 2020 Çarşamba günü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda Olağan Mali Kurulunu gerçekleştirdi.
Üniversite temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen olağan mali kurulda, Kurul Divanı Togay Uluöz (Divan Başkanı), Savaş Dursun(Üye) ve Dilara Rasulova (Üye) ile oluşturuldu.
Federasyon başkanı Hüseyin A. Kınacı'nın 2019-2020 raporunun okumasından sonra faaliyet ve mali raporlar oylamaya sunuldu. Oylamaya sunulan 2019-2020 Üniversite Spor Oyunları Faaliyet Raporu ve 2019-2020 Üniversite Sporları Mali Raporu üniversite temsilcileri tarafından oybirliği ile kabul edildi.
 
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