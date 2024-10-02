Umut ve Cemal Arnavutluk’ta yarışacak..!

Yamaç Paraşütü sporcularımızdan Umut Akçıl ve Cemal Direkçi Türkiye milli takımı ile Arnavutluk’ta yarışacak.

5 kişilik Türkiye Milli Takımı için çağrılan Umut Akçıl ve Cemal Direkçi, Türkiye’den Ali Zaimoğlu, Elif Büşra ve Selin Ayvalı ile birlikte Türkiye adına yarışacak. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından milli takıma çağrılan sporcular 11 gün sürecek yarışmada boy gösterecek. Yarın başlayacak olan ve 12 Ekim’de tamamlanacak şampiyonaya dünyanın 25 farklı ülkesinden 120 sporcu yarışacak.

