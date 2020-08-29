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Uluslararası yarışma performanslarını, Girne’de sergileyecekler

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Uluslararası yarışma performanslarını, Girne’de sergileyecekler
Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Pazar günü saat 10.00’da Girne Doğa Koleji Spor Salonunda, Altın Kurdele 1. Ritmik CimnastikKonrol Müsabakası düzenlenecek.
Altın Kurdele Ritmik Cimnastikve Spor Derneğinin katıldığı uluslararası On –line Golden Leuageyarışmasında performans sergileyen sporcuların canlı performanslarını sergileyeceği yarışma, geleneksel hale getirilecek. Müsabakaya KKTC CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğluve yönetim kurulu üyeleri de katılacaklar.
 
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