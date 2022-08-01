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Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Galasında yarıştık

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Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Galasında yarıştık
Türkiye’nin Kocaeli şehrinde 30 Temmuz 2022 tarihinde, yapılan Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Galasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak temsil edildik.
İlk kez düzenlenen Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Galasında, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcular mücadele etti.
Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Gala gecesinde ülkemizi İdareci olarak Ümit Nusret (Federasyon Başkan Yardımcısı) Antrenör olarak Tufan Şimşek (Teknik Komite Üyesi) ve Sporcu olarak ŞahruzKızılyürek (Milli Takım Sporcusu) temsil etti.
Gecede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına 66.8 Kg yarışan ve ilk profesyonel müsabakasına çıkan ŞahruzKızılyürek, Türkiyeli rakibi Yunus Hilal ile çıktığı müsabakada güzel mücadele etmesine rağmen, sakatlığı ve tecrübesizliği nedeni ile müsabakayı kaybederek ikincilik kupasının sahibi oldu.
 
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