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Ulusal Atıcılık Kupasını, ev sahibi kazandı

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Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık, Eğitim ve İhtisas Derneğinin sponsorluğunda yapılan Ulusal Atıcılık Kupasını, Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık, Eğitim ve İhtisas Derneği kazandı

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Ulusal Atıcılık Kupasını, ev sahibi kazandı
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KKTC Atıcılık Federasyonu 2021 yılı faaliyet programını başarılı bir şekilde tamamlarken, son müsabaka, federasyona üye kulüplerden olan Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık, Eğitim ve İhtisas Derneğinin sponsorluğunda Ulusal Atıcılık Kupası olarak yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık, Eğitim ve İhtisas Derneğinin takım birincisi, K.T.B.K. Kuv. Komutanlığından Muhammed Metin Kara’nın bireysel birinciliği elde ettiği, BR Havalı Tüfek Ulusal Atıcılık Kupası.177 Havalı Tüfek Speed Silhouettesonuçları şöyle:
TÜFEK BİREYSEL TASNİF
BÜYÜK ERKEKLER
1-Muhammed Metin KARA (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı)            30.38 Saniye
2-Seral KAMİLOĞLU (K.K.U.A.E.İ. Derneği)                             31.81 Saniye
2-Mehmet TAŞDEMİR (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı)                   31.81 Saniye
3-Salih DALCI (K.K.U.A.E.İ. Derneği)                                          42.72 Saniye
TÜFEK TAKIM TASNİFİ
ERKEKLER
1-K.K.ULUSAL ATICILIK EĞİTİM İHTİSAS DERNEĞİ        30 Hedef-129.77 Dakika
(Erdem DEMİREL, Salih DALCI, Seral KAMİLOĞLU)
2-K. T. BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI                        30 Hedef-153.03 Dakika
(Yunus E.ÇAKIR, Oğuzhan KÜTÜK, Günhan SARIBIYIK)
3- K. T. BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI                       26 Hedef-133.69 Saniye
(Muhammed M.KARA, Selim HANÇER, Sinan ÖRS)
 
 
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