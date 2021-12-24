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Ulusal Atıcılık Kupası gerçekleştirildi

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Atıcılık Federasyonu son müsabakasını, Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık, Eğitim ve İhtisas Derneğinin sponsorluğunda Ulusal Atıcılık Kupası olarak gerçekleştirildi

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Ulusal Atıcılık Kupası gerçekleştirildi
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KKTC Atıcılık Federasyonu 2021 yılı faaliyet programını başarılı bir şekilde tamamlarken, son müsabaka, federasyona üye kulüplerden olan Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık, Eğitim ve İhtisas Derneğinin sponsorluğunda Ulusal Atıcılık Kupası olarak yapıldı.
Ulusal Atıcılık Kupası, 18 Aralık 2021 tarihinde Atatürk Atıcılık Kompleksi (Gönyeli) bünyesinde bulunan Yivli Silahlar Poligonunda, gerçekleştirildi. Müsabaka atışlarında .177 (4.5 mm) kalibre havalı tüfekler kullanıldı. Masaüstü destekli atış pozisyonunda çeşitli mesafelerde bulunan metal hedeflere sınırlı süre içerisinde atışlar yapıldı. En kısa sürede yapılan atışla kupanın bireysel dereceler sıralaması yapıldı. Müsabakada .177 (4.5 mm) kalibrelerdeki havalı tüfekler kullanıldı.
Atıcı sporcular zamana karşı mücadele ederken hava şartlarından da etkilendi. Kupa atışlarında Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları ve federasyonun müsabaka düzeninde organize edildi.          
 
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