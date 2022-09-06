Turunç’un sıradaki durağı “Dünya” şampiyonası



KKTC Milli Boksörü Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç, 17 Eylül’de dünya şampiyonası maçına çıkacak. En son Temmuz ayında ülkeye Avrupa Şampiyonluğu ile dönen Metin Turunç, bu kez dünya şampiyonasında boy gösterecek. İskele’de son 15 gündür sıkı şekilde çalışan ve kamp gerçekleştiren Turunç, 17 Eylül Cumartesi günü çıkacağı karşılaşma için 15 Eylül Perşembe günü adadan ayrılacak. Zor bir dönemin içinde olduğunu belirten Metin Turunç, İskele’de iyi bir çalışma ortamı yakaladığını ve kendini iyi hissettiğini söyledi. Zor bir maça çıkacağını rakibinin ise önümüzdeki hafta başı belli olacağını söyleyen Turunç, en iyi şekilde maça hazırlanıp ülkeye yine başarı ile dönmek istediğini sözlerine ekledi.

