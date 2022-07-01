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Turunç kemerini korudu

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Turunç kemerini korudu
Çarşamba günü çıktığı kemer koruma maçını kazanarak yenilmezlik serisine bir yenisini ekleyen Milli Boksör Metin Turunç adaya döndü. Rakibini ikinci raund’da nakavatla geçen Turunç, mutluluğunu adaya dönüşü ile birlikte dile getirdi. Turunç yaptığı açıklamada yine zaferle döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, ünvanını koruduğu için son derece mutlu olduğunu söyledi. Önünde şimdi keyifli bir dinlenme süreci olduğunu ifade eden Metin Turunç, yeni planlamanın bu dinlenme süresinden sonra belli olacağını sözlerine ekledi.
 
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