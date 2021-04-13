Türkiye’nin fendi, Kıbrıs’ı yendi

eEuro2021 ön elemelerinde grup maçları tamamlandı. 55 ülkenin katıldığı eEuro2021’de C Grubu’nda Hırvatistan lider olarak İngiltere’deki finallere gitme hakkı elde etti.
Grubunu ikinci tamamlayan Türkiye, eEuro2021 şansını Play-Offlara bıraktı.Hırvatistan, İsveç, Kıbrıs ve San Marino ile C Grubu’nda mücadele eden Türkiye,15 puanla ikinci olurken, Kıbrıs, 13 puanla grubu üçüncü tamamladı.
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