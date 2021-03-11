Türkiye, Kıbrıs’a kampta bileniyor

eEuro2021 ön elemelerinde, Kıbrıs ile aynı grupta yer alan Türkiye eMilli Takımının, kampı başladı

eEuro2021 ön elemelerinde,Kıbrıs ile aynı grupta yer alan Türkiye eMilli Takımının,kampı başladı.

14 Mart’akadar Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde kamp yapacak olan ve Ali Doğan Barutçu, Emir Ünal, Mücahit Sevimli ve Erman Gökdemir’in yer aldığıTürkiyeeMilli Takımı, eEuro2021 öncesi son hazırlıklarını kampta tamamlayacak.

15 Mart tarihinde eEuro2021 ön elemelerinde C Grubu’nda Türkiye, Hırvatistan, İsveç, San Marino ve Kıbrıs arasından grup aşamasını birinci bitiren ülke, İngiltere'de düzenlenecek finallere doğrudan katılmaya hak kazanacak.

C Grubu’nu ikinci bitiren takım ise Mayıs ayında Play-Off aşamasını oynayarak eEuro2021 gitme mücadelesi verecek.

