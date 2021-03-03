banner583
banner590
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
12 0
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
9 0
 
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
20 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
134 0
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
23 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
27 0
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
39 0
banner529
banner570

Türkiye – Kıbrıs maçının tarihi belirlendi

banner476

Türkiye – Kıbrıs maçının tarihi belirlendi
Türkiye eMilli Takımının eEuro2021 ön elemeleri öncesindeki hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
eEuro2021 ön elemelerinde Hırvatistan, İsveç, Güney Kıbrıs ve San Marino ile aynı grupta eEuro2021 vizesi almak için mücadele edecek olan Türkiye eMilli Takımı, Macaristan, Kazakistan ve Azerbaycan'ın da yer aldığı TFF Dostluk Kupası'nda boy gösterecek.
Bu arada Türkiye ile Kıbrıs’ın oynayacağı maçların tarihleri de belirlendi. Türkiye ile Kıbrıs, 15 Mart’ta ilk maçı oynayacaklar. İkinci maç ise 12 Nisan’da oynayacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.