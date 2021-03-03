Türkiye – Kıbrıs maçının tarihi belirlendi

Türkiye eMilli Takımının eEuro2021 ön elemeleri öncesindeki hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

eEuro2021 ön elemelerinde Hırvatistan, İsveç, Güney Kıbrıs ve San Marino ile aynı grupta eEuro2021 vizesi almak için mücadele edecek olan Türkiye eMilli Takımı, Macaristan, Kazakistan ve Azerbaycan'ın da yer aldığı TFF Dostluk Kupası'nda boy gösterecek.

Bu arada Türkiye ile Kıbrıs’ın oynayacağı maçların tarihleri de belirlendi. Türkiye ile Kıbrıs, 15 Mart’ta ilk maçı oynayacaklar. İkinci maç ise 12 Nisan’da oynayacak.

