Türkiye JuJitsu Şampiyonası’ndan madalyalarla döndüler

JuJitsuBjj Federasyonu büyükler JuJitsuBjj Federasyonu büyükler Türkiye JuJitsu şampiyonası yapıldı. 8-9 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Türkiye Judo Fedasyonu Spor Salonunda gerçekleştirilen JuJitsu Türkiye Şampiyonasına KKTC JuJitsu milli takım karması da katıldı. KKTC JuJitsu milli takım karmasında kafile başkanlığını Kempo Savuma Sporları başkanı Mehmet İngenç, sporcular Ekim Özgüvenli, Alara Berktuğ, Doğkan Tunalı’dan oluşan 3 sporcumuz yer aldı.

ÖNEMLİ DERECELER

JuJitsuBjj Federasyonu büyükler Türkiye JuJistsu şampiyonasına 16 ilden 119 erkek, 42 bayan sporcu katıldı. Antrenör hakem sporcu semineri sonrasında başlayan müsabakalar, seromoni ardından TC JiuJitsu Federasyon Başkanı Semih Işık’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Türkiye JuJitsuNewaza şampiyonasında Alara Berktuğ 70 kilo kategorisinde rakibi Ayşe Muhsinoğlu karşısında 1.lik elde ederek ülkemize altın madalya, Ekim Özgüvenli 85 kilo kategorisinde Serdar Türk karşısında 2.lik elde ederek ülkemize gümüş madalya, Doğukan Tunalı 85 kilo kategorisinde Serdar Türk karşısında 3.lük elde ederek ülkemize bronz madalya getirmeyi başardı. Alara Berktuğ açık siklet kategorisinde aldığı darbeden dolayı yaşadığı sakatlıktan ötürü 3.lük elde ederek ülkemize bronz madalya getirdi.

Türkiye JuJitsu şampiyonasında TC jiujitsu federasyon başkanı Semih Işık, Kempo Savuma Sporları başkanı Mehmet İngenç’eplaket verirken, başkanı Mehmet İngenç’de başkan Semih Işık, başkan yardımcısı Bünyamin Er, Genel Sekreter Metehan Şahin’e plaket verdi.

JuJitsuBjj Federasyonu büyükler JuJitsuBjj Federasyonu büyükler Türkiye JuJitsu şampiyonasına katılan KKTC JuJitsu milli takım karması adaya döndü.

