Türkiye Badminton Federasyonu’ndan büyük destek

Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri Tarsan Air Badminton Şenliğine katılan Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı ve yönetimi, KKTC Badminton Federasyonuna raket, top, tişört ve şapkadan oluşan çeşitli malzeme bağışı yaptı

Türkiye Badminton Federasyonu, KKTC Badminton Federasyonuna raket, top, tişört ve şapkadan oluşan çeşitli malzeme yardımı yaptı.Yapılan malzeme yardımı ile ilgili KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz yaptığı basın açıklamasında Türkiye Badminton Federasyonuna, Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ve yönetimine yaptıkları destekten dolayı hem ülke sporumuz hem de federasyon adına teşekkür etti.Badminton Federasyonu Başkanı Deniz, Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri Tarsan Air Badminton Şenliğine Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı ve yönetiminin katılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, maddi ve manevi olarak destek olan Türkiye Badminton Federasyonuna, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörlüğüne verdikleri destek için teşekkür etti.Verilen malzeme desteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Deniz, Türkiye Badminton Federasyonunun her zaman KKTC'yi desteklediğini Ercan Yıldız ve yönetiminin bu destekleri ve işbirliğini daha da büyüttüğünü belirterek teşekkür etti.Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ise yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs'ta KKTC Badminton Federasyonu ve Başkanı Fırat Deniz ile çok uyumlu çalıştıklarını ve her daim KKTC Badminton Federasyonunun yanında olacaklarını söyleyerek, maddi manevi desteklerine devam edeceklerinin altını çizdi.