Tribün Kıbrıs yenilenen kadrosuyla sahada

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası dün başladı.
Gönyeli Halı Sahasında oynanan tek maç ile başlayan turnuvada Tribün Kıbrıs da mücadele edecek. İlk hafta maçı olmayan Tribün Kıbrıs, turnuvada yenilenen kadrosu ve yenilenen formalarıyla mücadele edecek.
Karşılaşmaları Kutlay Malek’in yönettiği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’na Tribün Kıbrıs, Okmar Süpermarket, Seray’s Tech Shop ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun sponsorluklarında, İrmar Süpermarket su sponsorluğunda katıldı.
Geçtiğimiz sezonki kadrosundan 2 kişinin ayrıldığı Tribün Kıbrıs’ın yeni kadrosuna Ahmet Özsoy, Güren Tilki ve Hasan Aksoy katıldı.
Tribün Kıbrıs, KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında ilk maçını 9 Ekim Çarsamba akşam saat 20.00’de Gelengül Production ile oynayacak.
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