Triatlonda sezon Lefkoşa’da Duatlon ile açılıyor

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının arka arkaya yapıldığı triatlon sporunda, genellikle kış dönemlerinde organize edilen duatlon (koşu-bisiklet-koşu) yarışı bu Pazar Lefkoşa’da gerçekleşecek

1 Emine Sevil Demirkıran Ares Spor Kulübü Female 14-19 2 Ayşa Küçükakça Ares Spor Kulübü Female 20-29 4 Doğa Noyan Ferdi Female 20-29 5 Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü Female 20-29 6 Hadis Kordbacheh Ferdi Female 30-39 7 Anastasia Chernova Aspava Spor Kulübü Female 30-39 8 Aslı Simay Yazıcı Tüfekçi Spor Kulübü Female 30-39 10 Carolyn Stennard Ferdi Female 40-49 11 Sevim Yıldız Ferdi Female 40-49 12 Ödül Demircioğlu Tüfekçi Spor Kulübü Female 40-49 13 Fatma Muhtaroglu Tüfekçi Spor Kulübü Female 40-49 14 Fiona Addington Ferdi Female 50+ 15 Pembe Abohorlu Aspava Spor Kulübü Female 50+ 16 Gulcan Nasiroglu Ferdi Female 50+ 17 Huriye Davulcu Ferdi Female 50+ 18 Gülcan Nasiroğlu Ferdi Female 50+ 19 Ahmet Iskender Ares Spor Kulübü Male 14-19 20 Emir Turalı Aspava Spor Kulübü Male 14-19 22 Enis Alcici Ares Spor Kulübü Male 14-19 23 Ayer Alçıcı Ares Spor Kulübü Male 14-19 24 Tunç Berk Sarı Tüfekçi Spor Kulübü Male 14-19 25 Mahmut Fehmioğlu Ares Spor Kulübü Male 20-29 26 Asaf Yiğittürk Ferdi Male 20-29 27 Teoman Ibili Ferdi Male 20-29 28 Mehmet Korkut Aspava Spor Kulübü Male 20-29 29 Metin Kuşkurdan Aspava Spor Kulübü Male 20-29 30 Muhammed Hizan Ferdi Male 20-29 31 Anıl Can Aydogdu Ferdi Male 20-29 32 Tuğcan Özkızan Tüfekçi Spor Kulübü Male 20-29 33 Dinçer Şöföroğlu Ferdi Male 20-29 34 Yusufcan Sensoy Ares Spor Kulübü Male 20-29 35 Halil Efe Iri Tüfekçi Spor Kulübü Male 20-29 36 Ahmet Arnavut Ferdi Male 30-39 37 Çağan Kutgüner Ferdi Male 30-39 38 Kemal Elektrikçi Ares Spor Kulübü Male 30-39 39 Kemal Taşçı Ares Spor Kulübü Male 30-39 40 Nikita Kruzhkov Ferdi Male 30-39 41 Gorkem Ozbilen Ferdi Male 30-39 42 Halil Kaçmaz Ferdi Male 30-39 43 Hasan Deniz Akbora Aspava Spor Kulübü Male 30-39 44 Erim Debreli Ares Spor Kulübü Male 30-39 45 Ekrem Kaide Aspava Spor Kulübü Male 30-39 46 Sermet Buran Tüfekçi Spor Kulübü Male 30-39 47 Ali Dükyancı Tüfekçi Spor Kulübü Male 30-39 48 Deniz Kalibcioglu Ares Spor Kulübü Male 30-39 49 Nikita S.Kruzhkov Ferdi Male 30-39 50 Aleksei Shchukin Ferdi Male 30-39 51 Canol Goktas Ferdi Male 30-39 52 Kemal Sah Ferdi Male 30-39 53 Kemal Ekdal Ferdi Male 30-39 54 Doğuş Arman Tüfekçi Spor Kulübü Male 30-39 55 Kerem Güneşer Tüfekçi Spor Kulübü Male 30-39 56 Hasan Karşili Tüfekçi Spor Kulübü Male 30-39 57 Insel Üstüner Tüfekçi Spor Kulübü Male 30-39 58 Ismet Abbasoğlu Tüfekçi Spor Kulübü Male 30-39 59 Golce Tayyar Ferdi Male 30-39 60 Arif Aytan Ares Spor Kulubü Male 30-39 61 Hakan Korsan Ferdi Male 40-49 62 Yankı Karadağlı Aspava Spor Kulübü Male 40-49 63 Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü Male 40-49 64 Erkan Uyar Ares Spor Kulübü Male 40-49 65 Ardit Hasaj Ferdi Male 40-49 66 Ferhat Bakay Tüfekçi Spor Kulübü Male 40-49 67 Murat Ciftci Aspava Spor Kulübü Male 40-49 68 Bora Şen Ferdi Male 40-49 69 Bora Ernaz Ferdi Male 40-49 70 Mark Weavers Ferdi Male 50+ 71 Cemal Abohorlu Aspava Spor Kulübü Male 50+ 72 Caner Aspava Aspava Spor Kulübü Male 50+ 73 Cem Dağdelen Ferdi Male 50+ 74 Şükrü Günsoy Ferdi Male 50+

K.T.Triatlon Federasyonu 2022 yılının ilk yarışını bu Pazar Lefkoşa’da düzenleyecek.Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının arka arkaya yapıldığı triatlon sporunda, genellikle kış dönemlerinde organize edilen duatlon (koşu-bisiklet-koşu) yarışı bu Pazar Lefkoşa’da gerçekleşecek. Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonun bu sezonun ilk organizasyonu olacan “Dereboyu Duatlonu” Pazar sabah 09.00’da start alacak.Federasyona üye Ares, Aspava ve Tüfekçi Spor Kulüplerinden sporcular yanında ferdi sporcuların da katılımı ile gerçekleşecek sezonun ilk organizasyonuna 75 sporcu kayıt yaptırdı.Sporcular Dereboyu girişindeki trafik ışıklarının oradan ilk olarak koşu parkuru startı alacak. 5 kilometrelik koşu parkununun hemen ardından trafik ışıkları ile Kermiya çemberi arasındaki güzergahta bisiklet sürecekler. 20 kilometrelik bisiklet parkurunun ardından ise koşuya başladıkları yerde tekrar koşacaklar ve bu kez 2.5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacaklar.İşte Dereboyu Duatlonu start listesi: