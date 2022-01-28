Triatlonda sezon Lefkoşa’da Duatlon ile açılıyor

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının arka arkaya yapıldığı triatlon sporunda, genellikle kış dönemlerinde organize edilen duatlon (koşu-bisiklet-koşu) yarışı bu Pazar Lefkoşa’da gerçekleşecek. Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonun bu sezonun ilk organizasyonu olacan “Dereboyu Duatlonu” Pazar sabah 09.00’da start alacak.
Federasyona üye Ares, Aspava ve Tüfekçi Spor Kulüplerinden sporcular yanında ferdi sporcuların da katılımı ile gerçekleşecek sezonun ilk organizasyonuna 75 sporcu kayıt yaptırdı.
Sporcular Dereboyu girişindeki trafik ışıklarının oradan ilk olarak koşu parkuru startı alacak. 5 kilometrelik koşu parkununun hemen ardından trafik ışıkları ile Kermiya çemberi arasındaki güzergahta bisiklet sürecekler. 20 kilometrelik bisiklet parkurunun ardından ise koşuya başladıkları yerde tekrar koşacaklar ve bu kez 2.5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacaklar.
İşte Dereboyu Duatlonu start listesi:
|1
|Emine Sevil Demirkıran
|Ares Spor Kulübü
|Female
|14-19
|2
|Ayşa Küçükakça
|Ares Spor Kulübü
|Female
|20-29
|4
|Doğa Noyan
|Ferdi
|Female
|20-29
|5
|Mine Devrim
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Female
|20-29
|6
|Hadis Kordbacheh
|Ferdi
|Female
|30-39
|7
|Anastasia Chernova
|Aspava Spor Kulübü
|Female
|30-39
|8
|Aslı Simay Yazıcı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Female
|30-39
|10
|Carolyn Stennard
|Ferdi
|Female
|40-49
|11
|Sevim Yıldız
|Ferdi
|Female
|40-49
|12
|Ödül Demircioğlu
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Female
|40-49
|13
|Fatma Muhtaroglu
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Female
|40-49
|14
|Fiona Addington
|Ferdi
|Female
|50+
|15
|Pembe Abohorlu
|Aspava Spor Kulübü
|Female
|50+
|16
|Gulcan Nasiroglu
|Ferdi
|Female
|50+
|17
|Huriye Davulcu
|Ferdi
|Female
|50+
|18
|Gülcan Nasiroğlu
|Ferdi
|Female
|50+
|19
|Ahmet Iskender
|Ares Spor Kulübü
|Male
|14-19
|20
|Emir Turalı
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|14-19
|22
|Enis Alcici
|Ares Spor Kulübü
|Male
|14-19
|23
|Ayer Alçıcı
|Ares Spor Kulübü
|Male
|14-19
|24
|Tunç Berk Sarı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|14-19
|25
|Mahmut Fehmioğlu
|Ares Spor Kulübü
|Male
|20-29
|26
|Asaf Yiğittürk
|Ferdi
|Male
|20-29
|27
|Teoman Ibili
|Ferdi
|Male
|20-29
|28
|Mehmet Korkut
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|20-29
|29
|Metin Kuşkurdan
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|20-29
|30
|Muhammed Hizan
|Ferdi
|Male
|20-29
|31
|Anıl Can Aydogdu
|Ferdi
|Male
|20-29
|32
|Tuğcan Özkızan
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|20-29
|33
|Dinçer Şöföroğlu
|Ferdi
|Male
|20-29
|34
|Yusufcan Sensoy
|Ares Spor Kulübü
|Male
|20-29
|35
|Halil Efe Iri
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|20-29
|36
|Ahmet Arnavut
|Ferdi
|Male
|30-39
|37
|Çağan Kutgüner
|Ferdi
|Male
|30-39
|38
|Kemal Elektrikçi
|Ares Spor Kulübü
|Male
|30-39
|39
|Kemal Taşçı
|Ares Spor Kulübü
|Male
|30-39
|40
|Nikita Kruzhkov
|Ferdi
|Male
|30-39
|41
|Gorkem Ozbilen
|Ferdi
|Male
|30-39
|42
|Halil Kaçmaz
|Ferdi
|Male
|30-39
|43
|Hasan Deniz Akbora
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|30-39
|44
|Erim Debreli
|Ares Spor Kulübü
|Male
|30-39
|45
|Ekrem Kaide
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|30-39
|46
|Sermet Buran
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|30-39
|47
|Ali Dükyancı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|30-39
|48
|Deniz Kalibcioglu
|Ares Spor Kulübü
|Male
|30-39
|49
|Nikita S.Kruzhkov
|Ferdi
|Male
|30-39
|50
|Aleksei Shchukin
|Ferdi
|Male
|30-39
|51
|Canol Goktas
|Ferdi
|Male
|30-39
|52
|Kemal Sah
|Ferdi
|Male
|30-39
|53
|Kemal Ekdal
|Ferdi
|Male
|30-39
|54
|Doğuş Arman
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|30-39
|55
|Kerem Güneşer
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|30-39
|56
|Hasan Karşili
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|30-39
|57
|Insel Üstüner
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|30-39
|58
|Ismet Abbasoğlu
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|30-39
|59
|Golce Tayyar
|Ferdi
|Male
|30-39
|60
|Arif Aytan
|Ares Spor Kulubü
|Male
|30-39
|61
|Hakan Korsan
|Ferdi
|Male
|40-49
|62
|Yankı Karadağlı
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|40-49
|63
|Şevki Ahcıhoca
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|40-49
|64
|Erkan Uyar
|Ares Spor Kulübü
|Male
|40-49
|65
|Ardit Hasaj
|Ferdi
|Male
|40-49
|66
|Ferhat Bakay
|Tüfekçi Spor Kulübü
|Male
|40-49
|67
|Murat Ciftci
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|40-49
|68
|Bora Şen
|Ferdi
|Male
|40-49
|69
|Bora Ernaz
|Ferdi
|Male
|40-49
|70
|Mark Weavers
|Ferdi
|Male
|50+
|71
|Cemal Abohorlu
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|50+
|72
|Caner Aspava
|Aspava Spor Kulübü
|Male
|50+
|73
|Cem Dağdelen
|Ferdi
|Male
|50+
|74
|Şükrü Günsoy
|Ferdi
|Male
|50+