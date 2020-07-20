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Triatlona ARES damgası

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Zafer Kupası Sprint Triatlonu Lefke Belediyesi Plajı’nda gerçekleştirilirken, ARES triatloncuları yarışa damga vurdular. Kadınlar ve Erkeklerde ARES triatloncuları genel klasmanda birinci gelirlerken, ilk 3’te 5 ARES triatloncusu yer aldı. Kadınlarda Ayşa Küçük Akça, Erkeklerde ise Hüseyin Arhan birinci oldular

Triatlona ARES damgası
20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:35

düzenlenen sezonun ilk resmi organizasyonu dün (19 Temmuz Pazar) Lefke’de gerçekleşti. Spor Dairesi tarafından 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Zafer Kupası Sprint Triatlonu yarışında 37 sporcu yarıştı.

Federasyona tescilli Ares, Aspava ve Tüfekçi spor kulüplerinin sporcuları ve ferdi sporcuların katılımı ile gerçekleşen Zafer Kupası Sprint Triatlonu’nda sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Triatlon sporunun en hızlı yarışı olan sprint mesafesindeki parkurda kazanan Ares Spor Kulübü’nden Hüseyin Arhan oldu. Hüseyin Arhan yarışmayı 1 saat 9 dakikada bitirirken, ikincilik Aspava Spor Kulübü’nden Ekrem Kaide’nin oldu. Ekrem yarışı 1 saat 9 dakika 27 saniyede tamamlarken, üçüncülüğü yine Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan; 1 saat 9 dakika 47 saniyelik derecesi ile elde etti.

Yarışmada kadınlar kategorisinde ise kazanan 1 saat 23 dakika 44 saniye ile Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça oldu. Kadınlar kategorisinde ikinci ve üçüncü sporcular da Ares Spor Kulübü sporcuları oldu. İkinciliği 1 saat 26 dakika 41 saniye ile Emine Uluçay, üçüncülüğü ise 1 saat 29 dakika 07 saniye ile Melda Ünal kazandı.

Yarışma sonrası düzenlenen törende genel klasmanda ve yaş grubunda dereceye girenlere ödülleri Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Spor İhtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı takdim etti.

YARIŞMA SONUÇLARI ŞÖYLE:

GENEL KLASMAN ERKEK

1.Hüseyin Arhan        Ares                1:09:00

2.Ekrem Kaide                       Aspava                       1:09:27

3.Buğra Korahan        Ares                1:09:47

GENEL KLASMAN KADIN

1.Ayşa Küçükakça     Ares                1:23:44

2.Emine Uluçay                     Ares                1:26:41

3.Melda Ünal             Ares                1:29:07

4.Mine Devrim                       Tüfekçi                       1:29:41

5.Püren Eda Gözer     Ares                1:45:38

6.Pembe Abohorlu     Aspava                       1:55:42

YAŞ GRUPLARI

14-19 Yaş

1.Mert Türsoy             Tüfekçi                       1:13:10

2.Ersun Hasan                        Tüfekçi                       1:17:46

3.Mustafa Aslan         Tüfekçi                       1:21:43

4.Hasan Eratlılar         Aspava                       1:24:08

20-29

1.Berk Bağrıkara        Aspava                       1:12:00

2.Tuğcan Özkıcan      Tüfekçi                       1:13:37

3.Dinçer Şöföroğlu     Tüfekçi                       1:18:17

4.Mehmet Korkut       Aspava                       1:20:15

30-34

1.Berkay Ramiz                     Tüfekçi                       1:16:23

2.İnsel Üstüner                       Tüfekçi                       1:18:45

3.Deniz Kalıbcıoğlu   Ares                1:19:07

4.Kerem Güneşer       Tüfekçi                       1:26:39

4.Ali Dükyancı                       Tüfekçi                       1:26:39

4.Sermet Buran                      Tüfekçi                       1:26:39

7.Hasan Karşılı                       Tüfekçi                       1:33:28

35-39

1.Özgü Özyiğit                      Tüfekçi                       1:20:54

2.Onur İstillozlu                     Tüfekçi                       1:26:18

3.Şevket Türeli                       Ferdi               1:32:20

4.Doğuş Arman                      Tüfekçi                       1:49:36

40-49

1.Şevki Ahçıhoca       Aspava                       1:10:03

2.Murat Çiftçi            Aspava                       1:16:37

3.Yankı Karadağlı      Aspava                       1:21:54

4.Özgür Eroğlu                      Aspava                       1:26:13

4.Murat Mehrübeoğlu            Aspava                       1:26:13

6.Utku Şakir               Tüfekçi                       1:33:00

50+

1.Cemal Abohorlu      Aspava                       1:22:38

2.Mustafa Korkut       Aspava                       1:23:58

3.Erhan Raif               Ferdi               1:44:58

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