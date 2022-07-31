Toplumsal direniş için yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen müsabakalar Cuma akşamı yapıldı.Kıbrıs'ın Fethi'nin 451., Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 64, Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluşunun 46. yılı nedeniyle Taekwondo Karate Budo MartıalartsMukavemet Şampiyonsı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.Dört bölgeden ferdi sporcuların katılımı ile yapılan müsabakalar salonun soğutma sisteminin olmaması nedeniyle aşırı sıcakta gerçekleştirildi.Hakemliklerini Ali Uslu, Ana Tüyüz’ün yaptığı müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp Temsilcileri verdiler.1.Kategori: 1.Hayriye Yeter 2.Dua Zaman2.Kategori: 1. Elif Baştuğ 2.Enise Püsküllü 3. Nurdeniz Turan3.Kategori: 1.Defne Karam 2.Gülşah Erfinike4.Kategori: 1.Naz Ang 2.Aslı Dilek Karam 3.Anastasia Kosanova1.Kategori: 1.Sam Noizi 2. Daniel Karsonou2.Kategori: 1.Münür Püsküllü 2. Emrullah Baştaş3.Kategori: 1.Matyu Cüdümağ 2.Muhammet İbrahimzade4.Kategori: 1.İzzet Tot 2.Barış Erfinike 3.Abdullah Baştaş5.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Riza Zade6.Kategori: 1.NikitaGordeev 2.Ahmet Faruk Kocabaş Solak