Toplumsal direniş için yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen müsabakalar Cuma akşamı yapıldı.
Kıbrıs'ın Fethi'nin 451., Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 64, Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluşunun 46. yılı nedeniyle Taekwondo Karate Budo MartıalartsMukavemet Şampiyonsı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Dört bölgeden ferdi sporcuların katılımı ile yapılan müsabakalar salonun soğutma sisteminin olmaması nedeniyle aşırı sıcakta gerçekleştirildi.
Hakemliklerini Ali Uslu, Ana Tüyüz’ün yaptığı müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp Temsilcileri verdiler.
BAYANLAR HyongPumse Kata
1.Kategori: 1.Hayriye Yeter 2.Dua Zaman
2.Kategori: 1. Elif Baştuğ 2.Enise Püsküllü 3. Nurdeniz Turan
3.Kategori: 1.Defne Karam 2.Gülşah Erfinike
4.Kategori: 1.Naz Ang 2.Aslı Dilek Karam 3.Anastasia Kosanova
ERKEKLER HyongPumse Kata
1.Kategori: 1.Sam Noizi 2. Daniel Karsonou
2.Kategori: 1.Münür Püsküllü 2. Emrullah Baştaş
3.Kategori: 1.Matyu Cüdümağ 2.Muhammet İbrahimzade
4.Kategori: 1.İzzet Tot 2.Barış Erfinike 3.Abdullah Baştaş
5.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Riza Zade
6.Kategori: 1.NikitaGordeev 2.Ahmet Faruk Kocabaş Solak
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.