Topcan anılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan, ölümünün 16.yılında bugün Lefkoşa’daki kabri başında anılacak.
Ahmed Sami Topcan’ın kabri başında düzenlenecek olan anma töreni saat 11.00’de başlayacak. Yapılacak anma törenine, Ahmed Sami Topcan’ın ailesi, sevenleri ve spor camiası katılım gösterecek.
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