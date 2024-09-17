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The Wolf Akademi Spor Derneği şampiyon

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The Wolf Akademi Spor Derneği şampiyon
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Ülkemizin başarılı savunma Sporları derneklerinden olan The Wolf Akademi Spor Derneği büyük bir başarıya imza attı. Son olarak organize edilen 2024 Kick-Boks 3. Lig Müsabakaları ve 16. Ayda Tilki Anı Şampiyonası'na katılan Girne bölgesi takımı The Wolf Akademi Spor Derneği, organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Takım Baş Antrenörü Duhan Ali Hakparagi sosyal medya sayfasından kazanılan şampiyonlukla ilgili bir açıklama yaptı:
"2024 Kick-Boks 3. Lig Müsabakaları ve 16. Ayda Tilki Anı Şampiyonası'na katılanThe Wolf Akademi Spor Derneği takımımız şampiyon olmayı başarmıştır..Almış olduğumuz şampiyonluk hepimize hayırlı uğurlu olsun,  tüm sporcularımın başarılarının devamını dilerim."
 
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